Хавьер Паскуадь: Наша цель — вернуть серию в Санкт-Петербург

Главный тренерподелился ожиданиями и задачами на шестой матч финальной серии Единой лиги ВТБ против(2-3).

«Впереди у нас, пожалуй, самая важная игра сезона. Необходимо быть сосредоточенными и не терять концентрацию с первой до последней секунды. Наша цель — вернуть серию в Санкт-Петербург», — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.

В пятом матче ЦСКА одержал победу со счетом 89:84, отыграв 13 очков в четвертой четверти, и вышел вперёд в серии — 3-2.

Шестой матч серии состоится 9 июня в Москве. Для «Зенита» это последний шанс отыграться и перевести финал в седьмой решающий матч.