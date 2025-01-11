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    Легрейд стал победителем гонки преследования в Оберхофе, братья Бё — следом

    Прочие Биатлон
    Норвежец Стурла Холм Легрейд выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

    Стурла Холм Легрейд
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    Стурла Холм Легрейд

    Второе место занял Тарьей Бё, третьим стал Йоханнес Бё.

    Отметим, что вся тройка призеров представляет Норвегию.

    Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 4-й этап, Оберхоф. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:
    • Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 33.25,5 (два промаха).
    • Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 5,2 (1).
    • Йоханнес Бё (Норвегия) +19,7 (2).
    • Кентен Фийон Майе (Франция) +23,6 (5).
    • Эрик Перро (Франция) +23,7 (3).
    • Дмитрий Пидручный (Украина) +25,8 (3).
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