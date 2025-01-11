Легрейд стал победителем гонки преследования в Оберхофе, братья Бё — следом

Стурла Холм Легрейд Фото: globallookpress.com
Второе место занял Тарьей Бё, третьим стал Йоханнес Бё.
Отметим, что вся тройка призеров представляет Норвегию.
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 4-й этап, Оберхоф. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 33.25,5 (два промаха).
- Тарьей Бё (Норвегия) — отставание 5,2 (1).
- Йоханнес Бё (Норвегия) +19,7 (2).
- Кентен Фийон Майе (Франция) +23,6 (5).
- Эрик Перро (Франция) +23,7 (3).
- Дмитрий Пидручный (Украина) +25,8 (3).