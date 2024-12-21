Петросян стала чемпионкой России по фигурному катанию

Аделия Петросян Фото: globallookpress.com
Она набрала 262,92 балла по итогам короткой и произвольной программ.
В тройку сильнейших также вошли Дарья Садкова (234,69 балла) и Алина Горбачева (223,92 балла).
Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:
- Адели Петросян — 262,95
- Дарья Садкова — 234,69
- Алина Горбачёва — 223,92
- Софья Муравьёва — 223,90
- Софья Акатьева — 222,02
- Анна Фролова — 221,81
- Вероника Яметова — 216,98
- Ксения Гущина — 215,18
- Софья Важнова — 208,66
- Ксения Синицына — 203,93