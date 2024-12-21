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    • Петросян стала чемпионкой России по фигурному катанию
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    Петросян стала чемпионкой России по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России в Омске в женском одиночном катании.

    Аделия Петросян
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    Аделия Петросян

    Она набрала 262,92 балла по итогам короткой и произвольной программ.

    В тройку сильнейших также вошли Дарья Садкова (234,69 балла) и Алина Горбачева (223,92 балла).

    Чемпионат России — 2025. Омск. Женщины. Итоговое положение:
    • Адели Петросян — 262,95
    • Дарья Садкова — 234,69
    • Алина Горбачёва — 223,92
    • Софья Муравьёва — 223,90
    • Софья Акатьева — 222,02
    • Анна Фролова — 221,81
    • Вероника Яметова — 216,98
    • Ксения Гущина — 215,18
    • Софья Важнова — 208,66
    • Ксения Синицына — 203,93
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