Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Красноярске

Анна Фролова Фото: globallookpress.com
19-летняя Фролова получила за свой прокат 74,68 балла.
В топ-3 также входят Софья Муравьева (73,47) и Софья Акатьева (65,37).
В воскресенье фигуристки представят произвольные программы, начало — в 12:05 мск.
Гран-при России. 3-й этап. Красноярск
Женщины. Короткая программа, топ-6
Женщины. Короткая программа, топ-6
1. Анна Фролова — 74,68
2. Софья Муравьева — 73,47
3. Софья Акатьева — 65,37
4. Елизавета Куликова — 64,39
5. Валерия Овчинникова — 64,14
6. Алина Горбачева — 63,06