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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    Фролова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Красноярске

    Прочие Фигурное катание
    Анна Фролова занимает первое место после короткой программы на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.

    Анна Фролова
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    Анна Фролова

    19-летняя Фролова получила за свой прокат 74,68 балла.

    В топ-3 также входят Софья Муравьева (73,47) и Софья Акатьева (65,37).

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    Гран-при России. 3-й этап. Красноярск

    Женщины. Короткая программа, топ-6

    1. Анна Фролова — 74,68

    2. Софья Муравьева — 73,47

    3. Софья Акатьева — 65,37

    4. Елизавета Куликова — 64,39

    5. Валерия Овчинникова — 64,14

    6. Алина Горбачева — 63,06

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