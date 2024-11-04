ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
    Все новости спорта

    Медведева призналась, сколько она зарабатывает

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева высказалась по поводу своих источников дохода.

    Евгения Медведева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгения Медведева

    «За одно шоу я получаю плюс-минус 200 тыс. рублей. За один день. Большой гонорар? Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают.

    Это хорошие деньги, это хороший заработок. Все, что я делаю, это моя работа. Я выхожу, делаю ее хорошо. У меня есть моя "рыночная стоимость", да.

    Половина моего заработка — это многочисленные ледовые шоу, и половина моего заработка — рекламные контракты. Приглашения на всякие форумы, где я выступаю как спикер. Реклама, в основном», — заявила Медведева в интервью Ксении Собчак.

    Медведева является серебряным призером ОИ-2018, двукратной чемпионкой мира и Европы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Да будет голевое шоу!
  • «Фулхэм» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Спад «Торпедо» динамовцы обернут в свою пользу
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сможет ли «Витязь» дать бой минчанам?
  • «Динамо» Минск — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 14:01
    •  2.36
  • Прогноз на матч Фулхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному