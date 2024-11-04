Медведева призналась, сколько она зарабатывает

Российская фигуристка, чемпионка миравысказалась по поводу своих источников дохода.

«За одно шоу я получаю плюс-минус 200 тыс. рублей. За один день. Большой гонорар? Это средняя стоимость спортсменам моего звания. Есть спортсмены, которые больше получают.

Это хорошие деньги, это хороший заработок. Все, что я делаю, это моя работа. Я выхожу, делаю ее хорошо. У меня есть моя "рыночная стоимость", да.

Половина моего заработка — это многочисленные ледовые шоу, и половина моего заработка — рекламные контракты. Приглашения на всякие форумы, где я выступаю как спикер. Реклама, в основном», — заявила Медведева в интервью Ксении Собчак.

Медведева является серебряным призером ОИ-2018, двукратной чемпионкой мира и Европы.