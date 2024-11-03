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    Фернандо Костанца«Акрон» — «Крылья Советов». Онлайн
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    Загитова пожаловалась на Медведеву

    Прочие Фигурное катание
    Фигуристка Алина Загитова высказалась о том, как она относится к Евгении Медведевой. Обе спортсменки являются ученицами тренера Этери Тутберидзе.

    Алина Загитова
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    Алина Загитова

    «Какие сейчас у вас с Женей отношения? Никаких. Я здороваюсь, а она — нет.

    Обидно. Но я уже привыкла. У нас эмоциональные качели. После Олимпиады мы долго не общались, нас подружила Рита Мамун. Мы пообщались на Олимпиаде в Пекине, потом еще немного в Москве — и все.

    Никакой ссоры не было, может, я ей напоминаю о чем-то. Родители меня воспитывали: надо относиться к человеку так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. В жизни так не бывает, раньше я переживала из-за этого. Я всегда хотела дружить с Женей, говорила искренне, что мы — подруги. Только она расскажет, что у нее внутри», — сказала Загитова в интервью журналисту Надежде Стрелец.

    На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Загитова завоевала золотую медаль. Медведева заняла второе место.

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