Загитова пожаловалась на Медведеву

Фигуристкаа высказалась о том, как она относится к. Обе спортсменки являются ученицами тренера

«Какие сейчас у вас с Женей отношения? Никаких. Я здороваюсь, а она — нет.

Обидно. Но я уже привыкла. У нас эмоциональные качели. После Олимпиады мы долго не общались, нас подружила Рита Мамун. Мы пообщались на Олимпиаде в Пекине, потом еще немного в Москве — и все.

Никакой ссоры не было, может, я ей напоминаю о чем-то. Родители меня воспитывали: надо относиться к человеку так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе. В жизни так не бывает, раньше я переживала из-за этого. Я всегда хотела дружить с Женей, говорила искренне, что мы — подруги. Только она расскажет, что у нее внутри», — сказала Загитова в интервью журналисту Надежде Стрелец.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Загитова завоевала золотую медаль. Медведева заняла второе место.