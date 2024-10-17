Медведева: Мне врачи запретили выходить на лед

Российская фигуристкавысказалась о проблемах со здоровьем. Она отметила, что медики запретили ей выходить на лед.

«У меня в ноябре ледовое шоу. По сути, мне нужно выходить на лёд. Но мне врачи запретили выходить на лёд. Потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве. Не буду говорить, я относила холтер. Мне сказали, что надо ложиться под наркоз. Я их ужасно чувствую, это очень сильно мешает. Огромное количество таблеток, я сейчас лечусь. Мне запретили выходить на лёд с экстрасистолами, хотя мне уже пора приходить в форму. Но на лёд не выхожу, потому что мне надо долечиться.

Симптоматика — это всё на нервной почве. Что-то отзывается, что-то не даёт покоя. Знаю, что всё нормально, что мне ничего не угрожает. Это хорошие новости. Но это в панику вгоняет ого-го как», — сказала Медведева в эфире своего YouTube-шоу «Бес комментариев».

Медведева является серебряным призером ОИ-2018, а также двукратной чемпионкой мира и Европы.