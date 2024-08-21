Туктамышева, которая ранее приостановила карьеру, выступила с инициативой

Елизавета Туктамышева Фото: globallookpress.com
Ранее Туктамышева заявила, что приостанавливает карьеру.
«Может, Саша Трусова вдохновит кого-то ещё на возвращение. Соберёмся старой гвардией — Аня Щербакова, Саша Трусова, я, Алина Загитова, Женя Медведева — и устроим турнир любителей фигурного катания. Это было бы круто.
Если бы я решила вернуться в этом сезоне, то не тратила бы почти два месяца подготовки на шоу. Они бы остались, но их было бы гораздо меньше. Я бы просто углубилась в работу, тренировки. Сама бы больше тренировалась, а не тренировала других. Ездила бы на сборы. Я точно знаю, что нужно делать, чтобы вернуться в спорт. План есть. Возможно, он пригодится», — написала Туктамышева.
Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.