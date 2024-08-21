Туктамышева, которая ранее приостановила карьеру, выступила с инициативой

в соцсетях отметила, что можно было бы провести турнир любителей фигурного катания среди российских фигуристок, завершивших или приостановивших карьеру.

Ранее Туктамышева заявила, что приостанавливает карьеру.

«Может, Саша Трусова вдохновит кого-то ещё на возвращение. Соберёмся старой гвардией — Аня Щербакова, Саша Трусова, я, Алина Загитова, Женя Медведева — и устроим турнир любителей фигурного катания. Это было бы круто.

Если бы я решила вернуться в этом сезоне, то не тратила бы почти два месяца подготовки на шоу. Они бы остались, но их было бы гораздо меньше. Я бы просто углубилась в работу, тренировки. Сама бы больше тренировалась, а не тренировала других. Ездила бы на сборы. Я точно знаю, что нужно делать, чтобы вернуться в спорт. План есть. Возможно, он пригодится», — написала Туктамышева.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года.