Валиева — единственная из россиянок, которую включили в регистрируемый пул допинг-тестирования

Камила Валиева — единственная фигуристка из РФ, которая должна информировать ISU, в какой часовой отрезок времени будет точно находиться в ранее указанном месте для прохождения проверки на допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ISU.

Валиевой нужно в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS указывать одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Если допинг-офицер не застанет спортсмена из RTP-пула на месте в указанное время, это будет засчитано за нарушение антидопинговых правил.

В случае трех пропусков допинг-теста в течение года атлет может быть дисквалифицирован.

Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Спортсменка может вернуться на лед не ранее декабря 2025 года.