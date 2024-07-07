Валиева — единственная из россиянок, которую включили в регистрируемый пул допинг-тестирования

Камила Валиева Фото: globallookpress.com
Валиевой нужно в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS указывать одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.
Если допинг-офицер не застанет спортсмена из RTP-пула на месте в указанное время, это будет засчитано за нарушение антидопинговых правил.
В случае трех пропусков допинг-теста в течение года атлет может быть дисквалифицирован.
Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Спортсменка может вернуться на лед не ранее декабря 2025 года.