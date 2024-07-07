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    Валиева — единственная из россиянок, которую включили в регистрируемый пул допинг-тестирования

    Прочие Фигурное катание
    Камила Валиева — единственная фигуристка из РФ, которая должна информировать ISU, в какой часовой отрезок времени будет точно находиться в ранее указанном месте для прохождения проверки на допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ISU.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Валиевой нужно в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS указывать одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

    Если допинг-офицер не застанет спортсмена из RTP-пула на месте в указанное время, это будет засчитано за нарушение антидопинговых правил.

    В случае трех пропусков допинг-теста в течение года атлет может быть дисквалифицирован.

    Валиеву дисквалифицировали на 4 года. Спортсменка может вернуться на лед не ранее декабря 2025 года.

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