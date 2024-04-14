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    Матч между «Лейкерс» и «Мемфисом» продлился больше положенного в НБА

    Прочие Баскетбол НБА
    В матче регулярного чемпионата НБА между «Мемфисом» и «Лос-Анджелес Лейкерс» игровые часы были неточно установлены после того, как закончилось время для броска в одном из владений матча. Об этом сообщает Memphis News.

    Леброн Джеймс
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    Леброн Джеймс

    По информации источника, в третьей четверти матча часы по ошибке были установлены на 2 минуты 20 секунд, тогда как судьи должны были поставить на табло значение в 1 минуту 14 секунд. Тем самым матч продлился на одну минуту больше положенного. При этом ошибка не была замечена никем до конца игры регулярного чемпионата НБА.

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    «Лейкерс» в итоге победили со счетом 123:120. Самым результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «озерников» Леброн Джеймс, который набрал 37 очков, сделал девять подборов и пять передач.

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