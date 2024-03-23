Японка Сакамото выиграла ЧМ по фигурному катанию третий раз подряд

Сегодня, 23 марта, ночью в Монреале (Канада) завершились соревнования женщин-одиночниц в рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2024. Победительницей в них стала японка Каори Сакамото, которая по сумме двух программ превзошла ближайших соперниц более чем на 10 баллов.

Это третье подряд золото чемпионатов мира в карьере 23-летней Каори Сакамото. Впервые она стала победительницей этого турнира в 2022 году в Монпелье, а в прошлом году защитила титул чемпионки на соревнованиях в Сайтаме.

Благодаря победе на чемпионате мира в Монреале японская фигуристка побила достижение россиянки Евгении Медведевой, которой удавалось выиграть этот турнир два раза подряд — в 2016 и 2017 годах.

Также Каори Сакамото стала первой спортсменкой с 1960-х годов, которая смогла выиграть три золота мирового первенства без перерыва: в последний раз это удавалось американке Пегги Флеминг в 1966-1968 годах.