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    Японка Сакамото выиграла ЧМ по фигурному катанию третий раз подряд

    Прочие Фигурное катание
    Сегодня, 23 марта, ночью в Монреале (Канада) завершились соревнования женщин-одиночниц в рамках чемпионата мира по фигурному катанию — 2024. Победительницей в них стала японка Каори Сакамото, которая по сумме двух программ превзошла ближайших соперниц более чем на 10 баллов.

    Каори Сакамото
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    Каори Сакамото

    Это третье подряд золото чемпионатов мира в карьере 23-летней Каори Сакамото. Впервые она стала победительницей этого турнира в 2022 году в Монпелье, а в прошлом году защитила титул чемпионки на соревнованиях в Сайтаме.

    Благодаря победе на чемпионате мира в Монреале японская фигуристка побила достижение россиянки Евгении Медведевой, которой удавалось выиграть этот турнир два раза подряд — в 2016 и 2017 годах.

    Также Каори Сакамото стала первой спортсменкой с 1960-х годов, которая смогла выиграть три золота мирового первенства без перерыва: в последний раз это удавалось американке Пегги Флеминг в 1966-1968 годах.

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