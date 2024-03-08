ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг российскую фигуристку, информирует ТАСС со ссылкой на документы ISU.

Ранее Валиеву дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Российская спортсменка была включена в обновлённый международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/2024. Также Валиеву проверяет на допинг Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Срок дисквалификации Валиевой рассчитан на четыре года и отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты Валиевой, показанные за этот период, были аннулированы, в связи с чем, в частности, ISU лишил сборную России золота за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.