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    ISU будет проверять на допинг дисквалифицированную Валиеву

    Прочие Фигурное катание
    Международный союз конькобежцев (ISU) продолжит проверять на допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву, информирует ТАСС со ссылкой на документы ISU.

    Камила Валиева
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    Камила Валиева

    Ранее Валиеву дисквалифицировали на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

    Российская спортсменка была включена в обновлённый международный пул допинг-тестирования на сезон-2023/2024. Также Валиеву проверяет на допинг Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

    Срок дисквалификации Валиевой рассчитан на четыре года и отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты Валиевой, показанные за этот период, были аннулированы, в связи с чем, в частности, ISU лишил сборную России золота за командный турнир фигуристов на Олимпиаде 2022 года.

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