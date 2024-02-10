Легрейд стал победителем в спринте на чемпионате мира по биатлону

Победителем на дистанции 10 км (спринт) па чемпионате мира-2024 в чешском Нове-Место стал норвежец

Он преодолел дистанцию за 25:23,9 и не сделал ни одного промаха.

Вторым к финишу пришел его партнер по сборной Йоханнес Бё, отставший с одним промахом на 3,5 секунды. Третьим также был норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+18,6).

Для Легрейда эта победа стала шестой на чемпионатах мира.