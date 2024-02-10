2-й таймРеал — ЖиронаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоселу и Винисиус«Реал» — «Жирона». Онлайн
  • 21:58
    • «Интер» сломил сопротивление «Ромы»
  • 20:20
    • Три гола с пенальти принесли Катару победу над Иорданией в финале Кубка Азии
  • 20:01
    • «Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона»
  • 19:57
    • «Ливерпуль» разобрался с «Бернли» и вернулся на первое место
  • 19:47
    • «Лейпциг» не смог обыграть «Аугсбург» в матче Бундеслиги
    Все новости спорта

    Легрейд стал победителем в спринте на чемпионате мира по биатлону

    Прочие Биатлон
    Победителем на дистанции 10 км (спринт) па чемпионате мира-2024 в чешском Нове-Место стал норвежец Стурла Холм Легрейд.

    Стурла Холм Легрейд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стурла Холм Легрейд

    Он преодолел дистанцию за 25:23,9 и не сделал ни одного промаха.

    Вторым к финишу пришел его партнер по сборной Йоханнес Бё, отставший с одним промахом на 3,5 секунды. Третьим также был норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+18,6).

    Для Легрейда эта победа стала шестой на чемпионатах мира.

    Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Нове-Место Мужчины. Спринт, 10 км
    • 1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25:23,9 (0 промахов).
    • 2. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 3,5 секунды (1).
    • 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 18,6 (1).
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лилль» намерен создать проблем чемпиону
  • «ПСЖ» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Команды не выявят сильнейшего в основное время
  • ЮАР — ДР Конго. Прогноз и ставки
  • 3.17
    •
  • «Авангард» выдаст премиальную игру на домашней площадке?
  • «Авангард» — «Сибирь». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.42
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Завтра в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.17
  • Прогноз на матч ЮАР — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Авангард — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Кот-д'Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Милан — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному