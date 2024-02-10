Легрейд стал победителем в спринте на чемпионате мира по биатлону

Стурла Холм Легрейд Фото: globallookpress.com
Он преодолел дистанцию за 25:23,9 и не сделал ни одного промаха.
Вторым к финишу пришел его партнер по сборной Йоханнес Бё, отставший с одним промахом на 3,5 секунды. Третьим также был норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+18,6).
Для Легрейда эта победа стала шестой на чемпионатах мира.
Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Нове-Место Мужчины. Спринт, 10 км
- 1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 25:23,9 (0 промахов).
- 2. Йоханнес Бё (Норвегия) — отставание 3,5 секунды (1).
- 3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) + 18,6 (1).