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    Логинов: Сильно болели связки, даже винтовку держать не мог

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Александр Логинов отреагировал на завоевание бронзы в масс-старте на 15 км в рамках четвертого этапа Кубка России — 2023/24.

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    Победу одержал Антон Бабиков.

    «Тяжело, да. Натолкался. Связки, видимо, пока не готовы к такой погоде. Ничего страшного, надо привыкать. Когда я вам подавал руку, вы видели, что я не могу её приподнять. У меня настолько болят связки, что даже держать винтовку не мог.

    Достойный ли результат бронза? Поверите, если я вам скажу, что я в восторге? Неважно, поверите или нет, но пусть будет, что я в восторге.

    Реально ли было бороться с Лазовским? Однозначно реально. Я прекрасно понимал, что мы сегодня шли не в своём темпе. На финишном кругу у него было чуть побольше сил и собранности», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

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