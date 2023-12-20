ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиИз чемпионов Ла Лиги в «одну из худших команд Европы». Что творится с «Барселоной»?
  • 22:56
    • «Барселона» с огромным трудом обыграла главного аутсайдера Примеры
  • 22:22
    • «Реймс» — «Гавр»: Кузяев выйдет в стартовом составе на матч Лиги 1
  • 22:15
    • «Интер» — «Болонья»: стартовые составы на матч Кубка Италии
  • 22:04
    • Головин выйдет с первых минут в матче Лиги 1 против «Тулузы»
    Все новости спорта

    Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты 12-го тура, турнирная таблица

    Прочие Волейбол
    Завершились восемь матчей волейбольной Суперлиги.

    «Локомотив» Новосибирск
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Локомотив» Новосибирск

    «Локомотив» Новосибирск — «Урал» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).

    «Динамо» Ленинградская область — «Факел» Новый Уренгой — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).

    «Нова» — «Нефтянник» Оренбург — 3:2 (24:26, 25:22, 26:24, 18:25, 16:14).

    «Белогорье» — АСК — 3:1 (25:20, 25:19, 27:29, 25:19).

    «Динамо» Москва — «Енисей» — 3:0 (25:19, 25:22, 30:28).

    «Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:23, 26:24, 25:22).

    «Зенит» Санкт-Петербург — «Кузбасс» — 2:3 (22:25, 24:26, 25:13, 25:19, 14:16)

    «Шахтер» Солигорск — «Югра-Самотлор» — 3:1 (25:21, 25:15, 23:25, 25:22).

    Лидером чемпионата продолжает оставаться «Локомотив» Новосибирск, у которого 32 очка. За ним идут «Зенит-Казань» (28) и «Динамо» Москва (29). Полная таблица по ссылке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Мюнхенский клуб одержит уверенную победу в гостях
  • «Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Несгибаемым» придется прогнуться
  • «Байер» — «Бохум». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • Сможет ли «Ливерпуль» выйти в полуфинал Кубка лиги?
  • «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.03
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч ПСЖ — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.08
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Алавес — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному