Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты 12-го тура, турнирная таблица

«Локомотив» Новосибирск Фото: globallookpress.com
«Локомотив» Новосибирск — «Урал» — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).
«Динамо» Ленинградская область — «Факел» Новый Уренгой — 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).
«Нова» — «Нефтянник» Оренбург — 3:2 (24:26, 25:22, 26:24, 18:25, 16:14).
«Белогорье» — АСК — 3:1 (25:20, 25:19, 27:29, 25:19).
«Динамо» Москва — «Енисей» — 3:0 (25:19, 25:22, 30:28).
«Зенит-Казань» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:23, 26:24, 25:22).
«Зенит» Санкт-Петербург — «Кузбасс» — 2:3 (22:25, 24:26, 25:13, 25:19, 14:16)
«Шахтер» Солигорск — «Югра-Самотлор» — 3:1 (25:21, 25:15, 23:25, 25:22).
Лидером чемпионата продолжает оставаться «Локомотив» Новосибирск, у которого 32 очка. За ним идут «Зенит-Казань» (28) и «Динамо» Москва (29). Полная таблица по ссылке.