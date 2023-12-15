ОКР перестанет финансировать российских спортсменов в нейтральном статусе

Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырёхкратный олимпийский чемпион сообщил на пресс-конференции, что организация прекратила финансирование нейтральных атлетов.

«Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтральных атлетов», — сказал Поздняков.

Также он добавил, что если спортсмен решает принять нейтральный статус, то автоматически лишается государственного финансирования, что соответствует правилам МОК.

«В рекомендациях МОК было чётко сказано, что спортсмены, желающие обрести нейтральный статус, должны отказаться не только от флага и гимна, но и от своего национального олимпийского комитета. Так что любой спортсмен, который решится на это, и получит поддержку ОКР — нарушит это правило», — позже дополнил президент ОКР.