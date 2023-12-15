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    ОКР перестанет финансировать российских спортсменов в нейтральном статусе

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Президент Олимпийского комитета России (ОКР), четырёхкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков сообщил на пресс-конференции, что организация прекратила финансирование нейтральных атлетов.

    Станислав Поздняков
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    Станислав Поздняков

    «Среди тех спортсменов, которые получат выплаты от ОКР, не будет тех, которые согласились на нейтральный статус. Мы полностью прекратили финансирование нейтральных атлетов», — сказал Поздняков.

    Также он добавил, что если спортсмен решает принять нейтральный статус, то автоматически лишается государственного финансирования, что соответствует правилам МОК.

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    • «В рекомендациях МОК было чётко сказано, что спортсмены, желающие обрести нейтральный статус, должны отказаться не только от флага и гимна, но и от своего национального олимпийского комитета. Так что любой спортсмен, который решится на это, и получит поддержку ОКР — нарушит это правило», — позже дополнил президент ОКР.

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