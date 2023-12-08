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    • Российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе
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    Российские спортсмены могут принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе

    Прочие Олимпизм Вокруг спорта
    Исполнительный комитет МОК предоставит разрешение российским и белорусским спортсменам, которые смогли отобраться в квалификации в своих видах спорта, участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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    При этом они должны будут соответствовать рекомендациям МОК, который были выпущены в марте (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

    Также каждый из спортсменов, получивших допуск на Олимпиаду-2024, будет обязан подписать условия участия.

    «Как и все другие спортсмены на Олимпийских играх, индивидуальные нейтральные спортсмены должны будут соблюдать правила и предписания, применимые на Олимпийских играх, включая антидопинговые.

    Как и все остальные спортсмены, они также должны будут подписать обновленные условия участия, применимые к Парижу-2024. В них содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая "мирную миссию олимпийского движения", — заявили в МОК.

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