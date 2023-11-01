Тутберидзе: Медведева подошла к ОИ-2018 уже немножко не с нами

Тренервспомнила, как перед Олимпиадой 2018 года фигуристканачала отдаляться от нее.

«Начинается олимпийский сезон, начинаются метаморфозы с Женей и мамой, ты чувствуешь, как они от тебя отдаляются. Татьяна Анатольевна (Тарасова) решила вмешаться в подготовку. Оттуда со спины начинаются советы, влияние.

Она подошла к Олимпиаде не столь искренне с нами. Не то, что она была чужая, она уже была немножко не с нами», — сказала Тутберидзе в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

На ОИ-2018 Медведева стала второй. Золото в Пхенчхане завоевала Алина Загитова.

На данный момент российские фигуристы отстранены от международных стартов.