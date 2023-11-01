ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик тен ХагНи идентичности, ни надежды. Пять причин, почему «МЮ» пора избавляться от Эрика тен Хага
  • 16:25
    • Медведев проиграл Димитрову во втором круге «Мастерса» в Париже
    Все новости спорта

    Тутберидзе: Медведева подошла к ОИ-2018 уже немножко не с нами

    Прочие Фигурное катание
    Тренер Этери Тутберидзе вспомнила, как перед Олимпиадой 2018 года фигуристка Евгения Медведева начала отдаляться от нее.

    Евгения Медведева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгения Медведева

    «Начинается олимпийский сезон, начинаются метаморфозы с Женей и мамой, ты чувствуешь, как они от тебя отдаляются. Татьяна Анатольевна (Тарасова) решила вмешаться в подготовку. Оттуда со спины начинаются советы, влияние.

    Она подошла к Олимпиаде не столь искренне с нами. Не то, что она была чужая, она уже была немножко не с нами», — сказала Тутберидзе в интервью на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

    На ОИ-2018 Медведева стала второй. Золото в Пхенчхане завоевала Алина Загитова.

    На данный момент российские фигуристы отстранены от международных стартов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Краснодар» не даст много забить
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • Ждем голы от обеих команд
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Даст ли «Арсенал» прервать свое падение «Вест Хэму»?
  • «Вест Хэм» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.39
  • Экспресс дня 1 ноября
  • Сегодня в 23:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Свентек — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.07
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Челси — Блэкберн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Каролина
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному