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    Официально: Туктамышева взяла паузу в карьере

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    Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева подтвердила новость о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу.

    Елизавета Туктамышева
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    Елизавета Туктамышева

    «Я знаю, вы ждали этот пост. Столько всего написали СМИ в эти дни. Я даже не ожидала такого внимания.

    Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И, конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой — на прыжковом чемпионате!» — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

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