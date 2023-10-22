Официально: Туктамышева взяла паузу в карьере

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева подтвердила новость о том, что ставит профессиональную карьеру на паузу.

«Я знаю, вы ждали этот пост. Столько всего написали СМИ в эти дни. Я даже не ожидала такого внимания.

Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И, конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой — на прыжковом чемпионате!» — написала Туктамышева в своих социальных сетях.