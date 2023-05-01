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    Плавчиха Кирпичникова объявила о переходе в сборную Франции

    Прочие Плавание
    Многократная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова сообщила о переходе в сборную Франции.

    Анастасия Кирпичникова
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    Анастасия Кирпичникова

    «Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки.

    Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что будут представлять Францию на следующем чемпионате мира», — написала Кирпичникова в своем Instagram.

    22-летняя Кирпичникова завоевала три золота чемпионата Европы на короткой воде в Казани, который прошел в 2021 году. Также она является серебряным призером чемпионата мира на короткой воде 2021 года в Абу-Даби.

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