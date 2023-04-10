Резцова: Гемоглобин низковат, и не знают, как мне его повысить.

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкамрассказал о своем самочувствии после инфаркта.

«Я уже три недели в больнице лежу. Да, чего-то сердечко зашалило немножко дома. И вот меня дочка младшая сюда привезла в больницу. Вот жду врача с обходом, что скажет… Гемоглобин низковат. И не знают, как мне его повысить.

Мне уже друзья тут накидали, написали, какие лекарства помогают, повышают конкретно гемоглобин. И вот я сейчас хочу проситься домой, уже надоело. Давление 110 на 70, все в норме», — приводит слова Резцовой «КП».

Напомним, Анфиса Резцова — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.