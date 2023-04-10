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    Резцова: Гемоглобин низковат, и не знают, как мне его повысить.

    Прочие Биатлон
    Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова рассказал о своем самочувствии после инфаркта.

    Анфиса Резцова
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    Анфиса Резцова

    «Я уже три недели в больнице лежу. Да, чего-то сердечко зашалило немножко дома. И вот меня дочка младшая сюда привезла в больницу. Вот жду врача с обходом, что скажет… Гемоглобин низковат. И не знают, как мне его повысить.

    Мне уже друзья тут накидали, написали, какие лекарства помогают, повышают конкретно гемоглобин. И вот я сейчас хочу проситься домой, уже надоело. Давление 110 на 70, все в норме», — приводит слова Резцовой «КП».

    Напомним, Анфиса Резцова — двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам.

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