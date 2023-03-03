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    Олсбю-Ройселанн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Чехии

    Прочие Биатлон
    В Нове-Место-на-Мораве (Чехия) подошла к концу женская спринтерская гонка в рамках Кубка мира по биатлону.

    Марте Олсбю-Ройселанн
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    Марте Олсбю-Ройселанн

    Уверенную победу одержала представительница Норвегии Марте Олсбю-Ройселанн, которая ни разу не промахнулась и показала время 19.28,4.

    Второе место заняла ее соотечественница Ингрид Ландмарк Тандреволд, допустившая один промах и проигравшая лидеру 20 секунд.

    Замкнула тройку сильнейших стреляющая лыжница из Франции Анаис Шевалье-Буше. Она также один раз промахнулась и уступила победительнице 29 секунд.

    1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия) — 19.28,4 (0 промахов).
    2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 20,5 секунды (1).
    3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) + 29,3 (1).
    4. Доротея Вирер (Италия) + 35,4 (1).
    5. Ванесса Фойгт (Германия) + 36,7 (0).
    6. Денизе Херрман (Германия) + 38,5 (1).

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