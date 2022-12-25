Семененко: После контрольных прокатов усугубил травму колена

Чемпион России по фигурному катанию 2023 года Евгений Семененко рассказал о травме колена, из-за которой пропускал соревнования по ходу сезона.

«После контрольных прокатов травму колена усугубил, при КТ-исследовании выявилось, что только 1/5 часть волокон осталась прикреплена к мыщелку — практически полный разрыв задней крестообразной связки.

Я восстановился не быстро. Стоял вопрос и об операции, но консилиумом решили попробовать лечить консервативно: гипс, медикаментозная терапия, ФТЛ.

Не хотелось пропускать сезон. Уже говорил ранее, что не исполнял сложные прыжки больше трех месяцев. Начинал с малого, потом усложнял. Все под контролем врачей и тренеров.

Не скажу, что сейчас выступаю через боль, но на некоторых элементах может побеспокоить», — сказал Семененко «Чемпионату».