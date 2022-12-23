Туктамышева о четверном: На чемпионате России нецелесообразно идти на такой риск

Фигуристкапрокомментировала прокат короткой программы у одиночниц на чемпионате России в Красноярске.

«Я тоже довольна. Хотелось откатать чисто и хорошо не только на этапах Гран-при, но и на чемпионате России, — сказала Туктамышева. — Рада, что удалось сделать. Надеюсь, такой настрой будет и в произвольной программе. Но не назвала бы лучшим прокатом — на этапе Гран-при в Москве каталась раскованней. Вот так, краткость — сестра таланта.

Решила не рисковать [с четверным], просто откатать чисто произвольную программу, как было на Гран-при. Надеюсь, в следующем году подготовлю к менее важным соревнованиям. Показалось, что на чемпионате России нецелесообразно идти на такой риск», — передает слова Туктамышевой Sport24.

Туктамышева получила за короткую программу 82,98 балла и уступила первое место Софье Акатьевой (85,59).