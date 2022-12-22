Семененко: Я считаю, у меня есть прогресс в короткой программе

Фигуристпрокомментировал свое второе место в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

«Прокатом доволен. Если сравнивать с этапом в Перми, я считаю, плюс-минус одинаково. Я считаю, у меня есть прогресс в короткой программе.

Не совсем удачно я ее откатал на Гран-при России в Москве, там мне было тяжелее кататься, чем на шестом этапе, потому что это были первые соревнования после серьезной травмы. На чемпионате России я сделал все, что планировал.

Прыжковый турнир? Я считаю, что это хорошо придуманный новый формат соревнований, думаю, болельщикам тоже понравилось.

Я считаю, что такие мероприятия популяризируют фигурное катание в нашей стране», — сказал Семененко «Чемпионату».