Авербух о чемпионате России: Очень симпатизирую Туктамышевой, но Валиева — главный фаворит

Хореографназвалфавориткой предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

«Высокий уровень организации и показ на Первом канале придает зрелищности турниру. Значимость чемпионата России все равно остается. Мы все равно будем внимательно следить за соревнованиями.

Конечно, сейчас мы хотели бы поехать дальше, на главные старты, ведь наше отстранение несправедливо. Но есть то, что есть сейчас. В любом случае, своими результатами, даже заочно, мы должны бороться с мировым фигурным катанием

Камила Валиева — главный фаворит, однозначно. Естественно, я очень симпатизирую Лизе Туктамышевой, мы с ней работали и она катает мою программу, я очень хочу, чтобы она откаталась чисто.

В этом сезоне о себе заставили говорить и много юных фигуристок, которые также будут высоко оцениваться.

Но если Камила будет чисто выступать, то по соотношению качества элементов и тому, как она катается, она — главный фаворит», — сказал Авербух Sport24.

Турнир будет проходить с 20 по 25 декабря в Красноярске.