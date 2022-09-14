РУСАДА закончило расследование по делу Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство завершило расследование по делу олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов россиянки, сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

«Расследование по делу завершено. Следующий этап — за отделом обработки результатов, он готовит документы для организации слушаний в ДАК в соответствии с установленными правилами и процедурами», — цитирует пресс-служба РУСАДА «Р-Спорт».

Напомним, в личном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева заняла четвертое место, уступив соотечественницам Анне Щербаковой и Александре Трусовой и японке Каори Сакамото. Спортсменка выступала на фоне допинг-скандала.

После командных соревнований на Олимпиаде стало известно, что ее допинг-проба, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат. Валиеву планировали отстранить от личных соревнований, однако специальная комиссия ВАДА допустила спортсменку до прокатов.