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    Петр Ян — Алджамейн Стерлинг. Смотреть онлайн боя 10.04.2022. Прямая трансляция в 06:30

    Петр Ян — Алджамейн Стерлинг. Смотреть онлайн в прямом эфире

    Прочие Единоборства
    10 апреля в 06:30 по Москве начнется бой турнира UFC 273 между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом.

    Петр Ян
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    Петр Ян

    Бой приковывает к себе большое внимание, хотя коэффициент на победу Яна не оставляет вопросов — он не дотягивает даже до 1.20.

    Россиянин явно хорошо готов физически и будет стремиться быстро решить исход боя. Со стороны Стерлинга стоит ожидать более терпеливого подхода, подождать, пока соперник выдохнется и расстроится из-за тщетности своего стартового напора.

    Но на стороне Петра весомое преимущество — железный подбородок.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили свой прогноз на бой Ян — Стерлинг с коэффициентом 2.35.

    Где смотреть бой: в России поединок Ян — Стерлинг покажет букмекер Winline. Трансляция будет доступна на сайте и в приложении БК, причем Винлайн — единственный букмекер в мире, который покажет этот поединок.

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