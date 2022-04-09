Анонс карда UFC 273

Ранний предварительный кард

На данном этапе состоится четыре поединка. Открывает турнир бой в мужском легчайшем весе с участием Хулио Арсе и Даниэла Сантоса. Оба спортсмена на данный момент не являются представителями топ-15. Каждому из них, чтобы попасть в рейтинг необходимо провести по 2-3 успешных боя. Эксперты отдают предпочтение Хулио Арсе.

Вслед за ними подерутся Пьера Родригес и Кей Хэнсэн в минимальном весе среди женщин. Обе девушки также еще не входят в топ-15. Явного фаворита нет и шансы на победу примерно равны.

Далее у мужчин в среднем весе встретятся Энтони Эрнандес и Джош Фремд. Оба бойца малоизвестны на широкую публику. Энтони Эрнандес неплохой борец, выигравший два боя удушающими приемами. Для Фремда это будет дебют в UFC. Ранее Дшож выступал в промоушенах LFA, FAC. Есть один бой в Bellator. В бою с Эрнандесом Фремд выглядит андердогом.

Сумеет ли «дядя Леша» прервать череду неудач в UFC?

Олейник и Вандера globallookpress.com

Закрывает ранний предварительный кард поединок с участием российского ветерана смешанных единоборств Алексея Олейника и 29-летнего Джареда Вандеры. Наверное, это самый интересный поединок раннего карда. Олейник — это боец с солидным послужным списком.

За его плечами 59 побед, 16 поражений и 1 ничья. Свою карьеру в смешанных единоборствах Олейник начала в далеком 1996-м, в UFC дебютировал 8 лет назад. Последние три поединка для «дяди Леши» заканчивались поражениями, но у его соперника статистика тоже не самая впечатляющая.

Прогноз: Олейник — Вандера

Вандераа проиграл свои недавние поединки и ему победа над Олейником очень нужна. Если Джаред проиграет, то есть риск, что он покинет UFC. Российскому ветерану уже терять нечего, ведь его карьера близится к закату. Но все же уступать Вандере Олейник не собирается. Борьба и активная работа в партере — это сильные стороны российского ветерана. За Вандерой молодость и более хорошая физподготовка. В этой битве сойдутся два раненых зверя, и шансы на успех у них примерно равны.

Предварительный кард

Открывает предварительный кард бой в полусреднем весе между Мики Галлом и Майком Мэлоттом. Американец в UFC уже довольно давно, однако пробиться в топ-15 никак не может. Галл почти на протяжении шести лет чередует победу с поражением. Мэйк Мэлотт идет на хорошей серии из трех побед кряду. В психологическом плане преимущество на стороне канадца.

Сразу же после них встретятся Аспен Лэдд и Ракель Пеннингтон. Обе девушки являются представителями десятки сильнейших в легчайшем дивизионе. Ракель набрала мощный ход, одержав три победы подряд над Чиассон, Кианзад и Марион Рено.

Аспен Лэдд globallookpress.com

Четвертый выигрышный поединок может приблизить ее к одному из претендентов на бой с чемпионкой Джулинной Пеньей. Аспен в своей последней встрече уступила Норме Думонт и отдалилась от заветного пояса. Есть вероятность, что Лэдд и Пениннгтон выяснят отношения в первом или втором раунде. И обеим есть, что доказывать.

Закрывает предварительный кард встреча полусредневесов Иана Гарри и Дориана Уикса. Оба находятся вне рейтинга. Для каждого из них это будет второй поединок под эгидой UFC. Иан Гарри идет на великолепной серии из 10 побед подряд, что делает его абсолютным фаворитом в данном бою.

Также должен был состояться бой в самом тяжелом весе с участием Жаирзиньо Розенстрайка и Марчина Тыбуры. Однако этот поединок отменен из-за проблем со здоровьем у поляка.

Основной кард турнира

Открывает основной кард бой между внерейтинговыми легковесами Винсом Пичелом и Марком Мадсеном. Изначально поединок должен был состояться на ранней стадии. Однако на официальном сайте турнира данная встреча поставлена в расписании основного карда. Карьера Марка Мадсена близко к завершению.

Его оппонент моложе на 8 лет. Тем не менее, по мнению экспертов, явного преимущества нет ни у кого. Если учесть разницу в возрасте, то Пичел должен физически быть готов лучше и устроить прессинг своему оппоненту с первых минут. Мадсен же — это базовый борец. От него стоит ожидать вязкого боя и много клинча у сетки.

Во втором поединке основного карда встретятся две девушки, входящие в топ-10 в минимальном весе. Тиша Торрес попытается одержать свою четвертую победу подряд. В соперниках Дерн Маккензи, которая последний свой бой проиграла Марине Родригес. Встреча практически двух равных по силам девушек. Бой может дойти до решения судей.

Оставшиеся три поединка привлекают себе особое внимание. Здесь сойдутся настоящие звезды мирового ММА.

Дерзкий Хамзат Чимаев обещает досрочно финишировать Гилберта Бернса

Бернс и Чимаев globallookpress.com

Чеченский боец со шведским гражданством уже сумел навести шуму в UFC. Все четыре поединка в организации Дана Уайта Чимаев выиграл досрочно. Сейчас Хамзат занимает 11-ую строчку в рейтинге, но амбиций у него точно не занимать. Чимаев мысленно уже прошел Берна и готовится к бою за пояс. Впрочем, действующего чемпиона Хамзат, видимо, не уважает:

Хамзат Чимаев Боец UFC «Усман — искалеченный боец. У него колени не те, побаливает спина, и он пережил много операций. Для меня Усман слишком медленный, слишком старый боец. Они сейчас хотят говорить много, заработать денег и оставить это дело, пока я не настиг их. Усман будет избегать меня. Он никогда не встречался с таким бойцом, как я»

Приводит слова бойца «СЭ».

Бернс же после проигрыша Усману взял верх над Томсоном. У Гилберта есть неплохой удар, но в борьбе он намного слабее Хамзата. Чимаев абсолютный фаворит в поединке.

Ян жаждит победы над Стерлингом

В соглавном бою основного карда встретятся Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Это будет матч-реванш за пояс чемпиона. Стерлинг является первым бойцом в истории UFC, выигравшим титул благодаря дисквалификации соперника. Перед вторым боем Алджамейн продолжил кидать в адрес Петра нецензурные высказывания.

Алджамейн Стерлинг чемпион UFC в легчайшем дивизионе «Если ему сильно хочется, то я могу встретиться с ним на улице. Хоть сейчас, хоть в день боя. Мы с ним в одном отеле, он может меня найти. Если он хочет, я дам ему номер своей комнаты. Мне вообще кажется, что он балабол. Я уничтожу его, сломаю этого парня»

Сказал Стерлинг пресс-конференции UFC 273.

UFC 273: Пресс конференция

Петр Ян такое поведение Алджамейну явно не простит. Он хочет нокаутировать своего обидчика и все шансы сделать это у него есть. Большинство экспертов отдают победу Яну. На Стерлинга ставят единицы.

Волкановски проведет очередную защиту пояса

Главный бой пройдет тоже за пояс. В нем встретятся Александр Волкановски и Чхан Сон Чон. Такой вражды, как у Яна и Стерлинга здесь нет. Однако поединок тоже обещает быть интересным. Волкановски уже побил всех, кого только можно. В послужном списке австралийца такие именитые бойцы, как Холлоуэй, Ортега, Мендес и Алдо.

Прогноз: Волкановски — Чхан Сон Чон

В UFC Александр не знает поражений. «Корейский зомби» проигрывал в данном промоушене трижды, но в бою за пояс он готов зарубиться с действующим чемпионом.

Чхан Сон Чон тоже имеет в своем активе победы над сильными бойцами. «Корейский зомби» взял верх над Дастином Порье, Фрэнки Эдгаром и Дэном Иге. Отличная боксерская и кикбоксерская база не раз спасали Чхан Чон Сона от поражений. Тем не менее, шансов на победу у Волкановски гораздо больше.

Его очень сложно нокаутировать и перевести в партер. В полулегком дивизионе Александр обладает, пожалуй, наилучшими физическими кондициями. У него есть один план на все бои, но он работает всегда.