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    Петр Ян должен наказать выскачку Стерлинга

    Ян — Стерлинг. Прогноз (к. 2.35) и ставки на UFC 273 в Джексонвилле 10 апреля 2022 года

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    Петр Ян
    Петр Ян проведет матч-реванш в соглавном бою против действующего чемпиона в легчайшем весе Алдажмейна Стерлинга на турнире UFC 273. Бой пройдет 10 апреля, начало — в 06.30 мск. Ян — Стерлинг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Петр Ян

    Российский боец за прошедшие несколько месяцев набрал хороший ход. В октябре 2021 года Ян уверенно победил единогласным решением судей одного из сильнейших бойцов дивизиона Кори Сэндхэгена. На протяжении всех пяти раундов Петр уверенно разбивал своего оппонента.

    В ударной мощи в легчайшем дивизионе с российским бойцом мало, кто может сравнится. К матчу-реваншу со Стерлингом Ян подходит в отличной форме.

    Вдобавок, у российского бойца присутствует серьезная мотивация. Петр наверняка планирует нокаутировать своего оппонента, не дожидаясь судейских решений.

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    Ян должен доминировать и показать Стерлингу такой же прессинг, как и в первом их поединке. Физически Петр готов на все пять раундов. Ян хорош не только в ударной технике, но и в защите от тейкдаунов.

    Алджамейн Стерлинг

    По статистике Стерлинг идет на серии из шести побед кряду. Однако все помнят, как проходил его предыдущий бой против Яна. Тогда все время доминировал Петр. В стойке у Стерлинга гораздо меньше шансов. К тому же, почти годовалый простой может сказаться на результате матч-реванша.

    Алджамейн уступает своему оппоненту во многих показателях. Главное оружие действующего чемпиона — это борьба. Возможно, американец планирует завязать Яна у сетки в клинче.

    По крайней мере, так можно физически измотать своего оппонента. Того же Кори Сэндхагена у Стерлинга получилось задушить, однако Ян подтянул навыки в партере.

    Прогноз и ставка

    В данном поединке явным фаворитом является Петр Ян и на его победу букмекеры 1.15. На выигрыш Стерлинга предлагают поставить за 5.80.

    Российский боец с каждым годом только прибавляет. А вот насчет текущей формы Стерлинга возникает довольно много сомнений. Многие эксперты и бойцы UFC не верят в победу Стерлинга. 99 процентов отдают предпочтение Яну.

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    Можно поставить на то, что бой закончится досрочно с коэффициентом 1.74.

    Если учесть серьезное преимущество Петра в ударной технике над Алджамейном, то у действующего чемпиона могут возникнуть серьезные проблемы. Ставка — победа Яна нокаутом 2.35.

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    Ян — Стерлинг: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прочие виды. Петр Ян должен наказать выскачку Стерлинга
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