Петр Ян проведет матч-реванш в соглавном бою против действующего чемпиона в легчайшем весе Алдажмейна Стерлинга на турнире UFC 273. Бой пройдет 10 апреля, начало — в 06.30 мск. Ян — Стерлинг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Петр Ян

Российский боец за прошедшие несколько месяцев набрал хороший ход. В октябре 2021 года Ян уверенно победил единогласным решением судей одного из сильнейших бойцов дивизиона Кори Сэндхэгена. На протяжении всех пяти раундов Петр уверенно разбивал своего оппонента.

В ударной мощи в легчайшем дивизионе с российским бойцом мало, кто может сравнится. К матчу-реваншу со Стерлингом Ян подходит в отличной форме.

Вдобавок, у российского бойца присутствует серьезная мотивация. Петр наверняка планирует нокаутировать своего оппонента, не дожидаясь судейских решений.

Все прогнозы на спорт

Ян должен доминировать и показать Стерлингу такой же прессинг, как и в первом их поединке. Физически Петр готов на все пять раундов. Ян хорош не только в ударной технике, но и в защите от тейкдаунов.

Алджамейн Стерлинг

По статистике Стерлинг идет на серии из шести побед кряду. Однако все помнят, как проходил его предыдущий бой против Яна. Тогда все время доминировал Петр. В стойке у Стерлинга гораздо меньше шансов. К тому же, почти годовалый простой может сказаться на результате матч-реванша.

Алджамейн уступает своему оппоненту во многих показателях. Главное оружие действующего чемпиона — это борьба. Возможно, американец планирует завязать Яна у сетки в клинче.

По крайней мере, так можно физически измотать своего оппонента. Того же Кори Сэндхагена у Стерлинга получилось задушить, однако Ян подтянул навыки в партере.

Прогноз и ставка

В данном поединке явным фаворитом является Петр Ян и на его победу букмекеры 1.15. На выигрыш Стерлинга предлагают поставить за 5.80.

Российский боец с каждым годом только прибавляет. А вот насчет текущей формы Стерлинга возникает довольно много сомнений. Многие эксперты и бойцы UFC не верят в победу Стерлинга. 99 процентов отдают предпочтение Яну.

Можно поставить на то, что бой закончится досрочно с коэффициентом 1.74.

Если учесть серьезное преимущество Петра в ударной технике над Алджамейном, то у действующего чемпиона могут возникнуть серьезные проблемы. Ставка — победа Яна нокаутом 2.35.