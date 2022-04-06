Россия подаст иск в CAS на 80 млн долларов из-за отмены ЧМ по волейболу

подаст иск в(CAS) на 80 миллионов долларов из-за отмены чемпионата мира по волейболу.

«Готовим иск в CAS, последнюю неделю над этим идет работа, есть технические трудности: сформировать заявление, оплатить работу адвокатов.

Сумма компенсации — около 80 миллионов долларов», заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко «Матч ТВ».

Первенство планеты должно было пройти в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября.

В начале марта Международная федерация волейбола отобрала у России право проведения турнира из-за событий в Украине.