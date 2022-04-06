Россия подаст иск в CAS на 80 млн долларов из-за отмены ЧМ по волейболу

Россия лишилась ЧМ по волейболу Фото: globallookpress.com
«Готовим иск в CAS, последнюю неделю над этим идет работа, есть технические трудности: сформировать заявление, оплатить работу адвокатов.
Сумма компенсации — около 80 миллионов долларов», заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко «Матч ТВ».
Первенство планеты должно было пройти в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября.
В начале марта Международная федерация волейбола отобрала у России право проведения турнира из-за событий в Украине.