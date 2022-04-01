Кацалапов: Мы с Синициной планируем ещё кататься

Двукратный олимпийский чемпион, выступающий в дуэте с, рассказал, планирует ли пара продолжить карьеру в следующем сезоне.

«На данный момент мы хотим отдохнуть, но мы, конечно, планируем ещё кататься. У нас сейчас такая окрылённость на льду, мы получаем огромное удовольствие.

Со стороны может показаться, что большинство титулов у нас есть, но я ещё раз говорю, что это наше собственное желание, может быть, ещё раз попробовать свои силы, но повлиять на наше решение может многое, в том числе и нынешняя ситуация.

Травмы остались, никуда не делись. Продолжаю сейчас каждый день работать по той же системе, которую рекомендовали врачи, то есть всё время поддерживаю спину в тонусе. Ухудшений не было», — передаёт слова Кацалапова «Чемпионат».

Из-за травмы Кацалапова дуэт, лидировавший после ритм-танца, не смог завершить участие в чемпионате России — 2022 и был включён в олимпийскую сборную России решением тренерского совета.