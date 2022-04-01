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    Кацалапов: Мы с Синициной планируем ещё кататься

    Прочие Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, рассказал, планирует ли пара продолжить карьеру в следующем сезоне.

    Никита Кацалапов и Виктория Синицина
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    Никита Кацалапов и Виктория Синицина

    «На данный момент мы хотим отдохнуть, но мы, конечно, планируем ещё кататься. У нас сейчас такая окрылённость на льду, мы получаем огромное удовольствие.

    Со стороны может показаться, что большинство титулов у нас есть, но я ещё раз говорю, что это наше собственное желание, может быть, ещё раз попробовать свои силы, но повлиять на наше решение может многое, в том числе и нынешняя ситуация.

    Травмы остались, никуда не делись. Продолжаю сейчас каждый день работать по той же системе, которую рекомендовали врачи, то есть всё время поддерживаю спину в тонусе. Ухудшений не было», — передаёт слова Кацалапова «Чемпионат».

    Из-за травмы Кацалапова дуэт, лидировавший после ритм-танца, не смог завершить участие в чемпионате России — 2022 и был включён в олимпийскую сборную России решением тренерского совета.

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