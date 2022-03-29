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    Юрлова-Перхт: По поводу дальнейшей карьеры определюсь после чемпионата России в Тюмени

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о подготовке к чемпионату России-2022.

    Екатерина Юрлова-Перхт
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    Екатерина Юрлова-Перхт

    «Я старалась набрать форму после рождения второго ребенка. Тренируюсь в нормальном, плотном режиме около трех месяцев.

    До этого были перерывы, сбои, так как дочка совсем маленькая. У меня случались недосыпы, какие-то проблемы.

    Посмотрим завтра что из всего этого получится. Пока не очень здорово себя чувствую.

    Занимаюсь в основном в Санкт-Петербурге под руководством своего отца Виктора Владимировича Юрлова. В этом плане ничего не поменялось», — приводит слова Юрловой-Перхт Telegram-канал «Арена Урала».

    Также спортсменка ответила на вопрос о продолжении карьеры.

    «Пока не знаю, видимо, определюсь по поводу дальнейшей карьеры именно после соревнований в Тюмени», — добавила Юрлова-Перхт.

    Чемпионат России по биатлону пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

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