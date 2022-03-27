Команда Щербаковой «Красная машина» выиграла Кубок Первого канала

Командавыиграла, завершившийся в Саранске.

По сумме восьми программ «Красная машина» набрала 145 баллов. Команда «Время первых», капитаном которой был Марк Кондратюк, получила 141 балл.

В произвольной программе «красным» принесли победу в танцах Виктория Синицина/Никита Кацалапов, у мужчин — Михаил Коляда, у пар — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а у женщин — Анна Щербакова, обыгравшая Камилу Валиеву.

В прошлом году командный Кубок также выиграла «Красная машина», капитаном которой была Алина Загитова.

Кубок Первого канала проходил с 25 по 27 марта в Саранске на «Саранск Арена». Ранее на турнире спортсмены выступили в прыжковом фестивале и в короткой программе/ритмическом танце.