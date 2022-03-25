Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир Кубка Первого канала

Олимпийский чемпионвыиграл индивидуальный прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

В рамках соревнований у каждого спортсмена было по две попытки на исполнение каскада — лучшая из них шла в зачет.

Марку удался элемент четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, за который он набрал 22,42 балла.

Второе место заняла Камила Валиева — четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов (19,05). На третьем месте Евгений Семененко — четверной риттбергер + ойлер + тройной сальхов (18,66).

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Индивидуальный прыжковый турнир 1. Марк Кондратюк — 22,42

2. Камила Валиева — 19,05

3. Евгений Семененко — 18,66

4. Вероника Жилина — 17,99

5. Софья Самоделкина — 17,61

6. Александр Самарин — 15,23

7. Майя Хромых — 14,68

8. Макар Игнатов — 14,25

9. Михаил Коляда — 12,47

10. Андрей Мозалев — 4,40

В командном прыжковом турнире команда Анны Щербаковой одержала победу над командой Марка Кондратюка.

После трех раундов счет оказался равным — 2-2. После этого капитаны выбрали трех фигуристов, которые должны были исполнить каскады из двух прыжков или трех, если один из них ойлер.

Щербакова, Макар Игнатов и Андрей Мозалев выступали за красных. Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко — в составе синих.

Щербакова показала лучший результат. Ее каскад четверной флип — тройной сальхов через ойлер был оценен на 20,86 балла.

Общий счет — 54,78:49,54 в пользу красных.

Синяя команда: Валиева, Елизавета Туктамышева, Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина, Кондратюк (капитан), Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

Красная команда: Михаил Коляда, Мозалев, Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Щербакова (капитан), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.