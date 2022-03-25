Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир Кубка Первого канала

В рамках соревнований у каждого спортсмена было по две попытки на исполнение каскада — лучшая из них шла в зачет.
Марку удался элемент четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, за который он набрал 22,42 балла.
Второе место заняла Камила Валиева — четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов (19,05). На третьем месте Евгений Семененко — четверной риттбергер + ойлер + тройной сальхов (18,66).
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Индивидуальный прыжковый турнир
- 1. Марк Кондратюк — 22,42
- 2. Камила Валиева — 19,05
- 3. Евгений Семененко — 18,66
- 4. Вероника Жилина — 17,99
- 5. Софья Самоделкина — 17,61
- 6. Александр Самарин — 15,23
- 7. Майя Хромых — 14,68
- 8. Макар Игнатов — 14,25
- 9. Михаил Коляда — 12,47
- 10. Андрей Мозалев — 4,40
В командном прыжковом турнире команда Анны Щербаковой одержала победу над командой Марка Кондратюка.
После трех раундов счет оказался равным — 2-2. После этого капитаны выбрали трех фигуристов, которые должны были исполнить каскады из двух прыжков или трех, если один из них ойлер.
Щербакова, Макар Игнатов и Андрей Мозалев выступали за красных. Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко — в составе синих.
Щербакова показала лучший результат. Ее каскад четверной флип — тройной сальхов через ойлер был оценен на 20,86 балла.
Общий счет — 54,78:49,54 в пользу красных.
Синяя команда: Валиева, Елизавета Туктамышева, Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина, Кондратюк (капитан), Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.
Красная команда: Михаил Коляда, Мозалев, Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Щербакова (капитан), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.