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    Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир Кубка Первого канала

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийский чемпион Марк Кондратюк выиграл индивидуальный прыжковый турнир на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

    Марк Кондратюк
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    Марк Кондратюк

    В рамках соревнований у каждого спортсмена было по две попытки на исполнение каскада — лучшая из них шла в зачет.

    Марку удался элемент четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, за который он набрал 22,42 балла.

    Второе место заняла Камила Валиева — четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов (19,05). На третьем месте Евгений Семененко — четверной риттбергер + ойлер + тройной сальхов (18,66).

    Кубок Первого канала по фигурному катанию. Индивидуальный прыжковый турнир
    • 1. Марк Кондратюк — 22,42
    • 2. Камила Валиева — 19,05
    • 3. Евгений Семененко — 18,66
    • 4. Вероника Жилина — 17,99
    • 5. Софья Самоделкина — 17,61
    • 6. Александр Самарин — 15,23
    • 7. Майя Хромых — 14,68
    • 8. Макар Игнатов — 14,25
    • 9. Михаил Коляда — 12,47
    • 10. Андрей Мозалев — 4,40

    В командном прыжковом турнире команда Анны Щербаковой одержала победу над командой Марка Кондратюка.

    После трех раундов счет оказался равным — 2-2. После этого капитаны выбрали трех фигуристов, которые должны были исполнить каскады из двух прыжков или трех, если один из них ойлер.

    Щербакова, Макар Игнатов и Андрей Мозалев выступали за красных. Кондратюк, Камила Валиева и Евгений Семененко — в составе синих.

    Щербакова показала лучший результат. Ее каскад четверной флип — тройной сальхов через ойлер был оценен на 20,86 балла.

    Общий счет — 54,78:49,54 в пользу красных.

    Синяя команда: Валиева, Елизавета Туктамышева, Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина, Кондратюк (капитан), Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин.

    Красная команда: Михаил Коляда, Мозалев, Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева, Щербакова (капитан), Евгения Тарасова / Владимир Морозов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

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