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    Александр Логинов и Кристина Резцова заняли первые места в рейтинге СБР

    Прочие Биатлон
    Российские биатлонисты Александр Логинов и Кристина Резцова возглавили мужской и женский рейтинги соответственно, опубликованные Союзом биатлонистов России (СБР).

    Александр Логинов
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    Александр Логинов

    В рейтинге учитываются выступления биатлонистов во всех официальных турнирах в сезоне-2021/2022.

    Рейтинг СБР. Мужчины (топ-6)

    1. Александр Логинов — 1401 очко.
    2. Эдуард Латыпов — 1352.
    3. Максим Цветков — 978.
    4. Антон Бабиков — 971.
    5. Василий Томшин — 970.
    6. Карим Халили — 944.

    Рейтинг СБР. Женщины (топ-6)

    1. Кристина Резцова — 1465 очков.
    2. Ульяна Нигматуллина — 1123.
    3. Виктория Сливко — 1066.
    4. Ирина Казакевич — 1026.
    5. Светлана Миронова — 875.
    6. Лариса Куклина — 855.

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