Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Отепя

Сиверт Баккен Фото: globallookpress.com
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Отепя, Эстония
Смешанная эстафета, 4x6 км.
1. Норвегия (Сиверт Гутторм Баккен, Ветле Шоста Кристиансен, Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:19.39,3 (0+7)
2. Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Эльвира Эберг) +22,5 (0+8)
3. Франция (Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Клоэ Шевалье, Жюстин Бреза-Буше) +34,6 (0+6)
4. Германия (Роман Рес, Бенедикт Долль, Ванесса Фойгт, Денизе Херрман) +1.53,7 (0+6)
5. Чехия (Михал Крчмарж, Якуб Штвртецкы, Маркета Давидова, Джессика Ислова) +2.34,6 (0+8)
6. Словакия (Михал Сима, Томаш Скленарик, Ивона Фиалкова, Паулина Фиалкова) +3.30,7 (0+10).