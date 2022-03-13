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    Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Отепя

    Прочие Биатлон
    В Отепя (Эстония) прошла смешанная эстафета в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону. Победу в гонке одержала сборная Норвегии, серебро завоевала команда Швеции, бронзу — Франция.

    Сиверт Баккен
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    Сиверт Баккен

    Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Отепя, Эстония
    Смешанная эстафета, 4x6 км.

    1. Норвегия (Сиверт Гутторм Баккен, Ветле Шоста Кристиансен, Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд) — 1:19.39,3 (0+7)
    2. Швеция (Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Линн Перссон, Эльвира Эберг) +22,5 (0+8)
    3. Франция (Симон Детьё, Кентен Фийон Майе, Клоэ Шевалье, Жюстин Бреза-Буше) +34,6 (0+6)
    4. Германия (Роман Рес, Бенедикт Долль, Ванесса Фойгт, Денизе Херрман) +1.53,7 (0+6)
    5. Чехия (Михал Крчмарж, Якуб Штвртецкы, Маркета Давидова, Джессика Ислова) +2.34,6 (0+8)
    6. Словакия (Михал Сима, Томаш Скленарик, Ивона Фиалкова, Паулина Фиалкова) +3.30,7 (0+10).

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