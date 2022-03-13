Француженка Лу Жанмонно выиграла женский общий зачёт Кубка IBU. Буртасова — шестая

Второй в общем зачёте стала норвежка Рагнхильд Фемстейневик (643), тройку лучших замкнула представительница Швеции Элизабет Хёгберг (590).
Лучшей из россиянок в общем зачёте стала Евгения Буртасова, набравшая 548 баллов и расположившаяся на шестой позиции.
Общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022
1. Лу Жанмонно (Франция) — 668
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — 643
3. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 590
4. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) — 562
5. Камиль Бене (Франция) — 555
6. Евгения Буртасова (Россия) — 548
7. Софи Шаво (Франция) — 519
8. Каролин Коломбо (Франция) — 513
9. Каролин Эрдаль (Норвегия) — 493
10. Йенни Энодд (Норвегия) — 481
13. Анастасия Шевченко (Россия) — 435
16. Наталья Гербулова (Россия) — 375
24. Виктория Сливко (Россия) — 296
25. Лариса Куклина (Россия) — 295
32. Анастасия Гореева (Россия) — 194
46. Екатерина Носкова (Россия) — 137
57. Анастасия Егорова (Россия) — 101
80 Тамара Дербушева (Россия) — 68.