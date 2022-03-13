ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду«Этот парень — гений». Роналду снова взлетел выше всех и установил мировой рекорд
  • 18:00
    • «Райо Вальекано» с «Севильей» разошлись ничьей
  • 17:38
    • В афинском АЕКе подтвердили интерес к хавбеку «Краснодара» Крыховяку
  • 17:31
    • Эвра высмеял критиков Роналду после хет-трика португальца в матче с «Тоттенхэмом»
  • 16:55
    • Голы Мбаппе и Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Бордо»
  • 16:51
    • Француженка Лу Жанмонно выиграла женский общий зачёт Кубка IBU. Буртасова — шестая
    Все новости спорта

    Француженка Лу Жанмонно выиграла женский общий зачёт Кубка IBU. Буртасова — шестая

    Прочие Биатлон
    Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022. По сумме всех личных гонок сезона она набрала 668 очков, обойдя на 25 очков свою ближайшую преследовательницу.

    Лу Жанмонно
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лу Жанмонно

    Второй в общем зачёте стала норвежка Рагнхильд Фемстейневик (643), тройку лучших замкнула представительница Швеции Элизабет Хёгберг (590).

    Лучшей из россиянок в общем зачёте стала Евгения Буртасова, набравшая 548 баллов и расположившаяся на шестой позиции.

    Общий зачёт Кубка IBU сезона-2021/2022

    1. Лу Жанмонно (Франция) — 668
    2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — 643
    3. Элизабет Хёгберг (Швеция) — 590
    4. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) — 562
    5. Камиль Бене (Франция) — 555
    6. Евгения Буртасова (Россия) — 548
    7. Софи Шаво (Франция) — 519
    8. Каролин Коломбо (Франция) — 513
    9. Каролин Эрдаль (Норвегия) — 493
    10. Йенни Энодд (Норвегия) — 481
    13. Анастасия Шевченко (Россия) — 435
    16. Наталья Гербулова (Россия) — 375
    24. Виктория Сливко (Россия) — 296
    25. Лариса Куклина (Россия) — 295
    32. Анастасия Гореева (Россия) — 194
    46. Екатерина Носкова (Россия) — 137
    57. Анастасия Егорова (Россия) — 101
    80 Тамара Дербушева (Россия) — 68.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько мячей забьют в Москве?
  • «Спартак» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 5.80
    •
  • «Арсенал» еще раз обыграет «Лестер»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • Прервет ли «Лейпциг» беспроигрышную домашнюю серию «Гройтера»?
  • «Гройтер Фюрт» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.86
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атланта — Шарлот
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному