Александра Трусова решила пропустить Кубок Первого канала

Александра Трусова Фото: globallookpress.com
«Сегодня появилось расписание Кубка Первого канала, а также опять списки участников, где организаторы снова указали Сашу. Хотим вам ещё раз сообщить, что Саша не планирует выступать на данном Кубке», — отмечается в сообщении.
Кубок Первого канала пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира в Монпелье (Франция), где не будет российских спортсменов.
Расписание Кубка Первого канала
24 марта — прыжковый фестиваль;
25 марта — короткие программы;
26 марта — произвольные программы;
27 марта — показательные выступления.