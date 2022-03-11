Александра Трусова решила пропустить Кубок Первого канала

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катаниирешила пропустить Кубок Первого канала, который пройдёт в Саранске с 24 по 27 марта. Об этом сообщается в «инстаграме» команды фигуристки.

«Сегодня появилось расписание Кубка Первого канала, а также опять списки участников, где организаторы снова указали Сашу. Хотим вам ещё раз сообщить, что Саша не планирует выступать на данном Кубке», — отмечается в сообщении.

Кубок Первого канала пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира в Монпелье (Франция), где не будет российских спортсменов.

Расписание Кубка Первого канала

24 марта — прыжковый фестиваль;

25 марта — короткие программы;

26 марта — произвольные программы;

27 марта — показательные выступления.