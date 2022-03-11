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    Александра Трусова решила пропустить Кубок Первого канала

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    Серебряный призёр Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова решила пропустить Кубок Первого канала, который пройдёт в Саранске с 24 по 27 марта. Об этом сообщается в «инстаграме» команды фигуристки.

    Александра Трусова
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    Александра Трусова

    «Сегодня появилось расписание Кубка Первого канала, а также опять списки участников, где организаторы снова указали Сашу. Хотим вам ещё раз сообщить, что Саша не планирует выступать на данном Кубке», — отмечается в сообщении.

    Кубок Первого канала пройдёт на одной неделе с чемпионатом мира в Монпелье (Франция), где не будет российских спортсменов.

    Расписание Кубка Первого канала

    24 марта — прыжковый фестиваль;
    25 марта — короткие программы;
    26 марта — произвольные программы;
    27 марта — показательные выступления.

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