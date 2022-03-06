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    Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лессер — второй

    Прочие Биатлон
    Двукратный олимпийский чемпион, французский биатлонист Кентен Фийон Майе выиграл гонку преследования на восьмом этапе Кубка мира, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

    Кентен Фийон Майе
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    Кентен Фийон Майе

    Вторым финишировал немец Эрик Лессер. Тройку призёров замкнул представитель Италии Лукас Хофер.

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    • Напомним, старт-лист на пасьют составляется по итогам спринта. Фийон Майе показал в спринте лучший результат.

    Биатлон. Кубок мира, Контиолахти. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины

    1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 32.55,0 (1)
    2. Эрик Лессер (Германия) +8,2 (0)
    3. Лукас Хофер (Италия) +8,8 (1)
    4. Эмильен Жаклен (Франция) +22,6 (2)
    5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +31,9 (0)
    6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +51,1 (2)
    7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.02,9 (3)
    8. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +1.03,9 (3)
    9. Роман Рес (Германия) +1.11,1 (1)
    10. Симон Детьё (Франция) +1.16,4 (2).

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