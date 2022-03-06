Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лессер — второй

Кентен Фийон Майе Фото: globallookpress.com
Вторым финишировал немец Эрик Лессер. Тройку призёров замкнул представитель Италии Лукас Хофер.
Напомним, старт-лист на пасьют составляется по итогам спринта. Фийон Майе показал в спринте лучший результат.
Биатлон. Кубок мира, Контиолахти. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины
1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 32.55,0 (1)
2. Эрик Лессер (Германия) +8,2 (0)
3. Лукас Хофер (Италия) +8,8 (1)
4. Эмильен Жаклен (Франция) +22,6 (2)
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +31,9 (0)
6. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +51,1 (2)
7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +1.02,9 (3)
8. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) +1.03,9 (3)
9. Роман Рес (Германия) +1.11,1 (1)
10. Симон Детьё (Франция) +1.16,4 (2).