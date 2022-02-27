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    Сборная Франции отказалась выступать на ЧМ по волейболу в России

    Прочие Волейбол
    Сборная Франции не примет участия в чемпионате мира по волейболу, если он пройдет в России.

    FIVB пока не планирует переносить чемпионат мира из России
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    FIVB пока не планирует переносить чемпионат мира из России

    Турнир запланирован на период с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске..

    «Безопасность наших сограждан является нашим приоритетом. Мы сделаем все возможное, чтобы гарантировать ее во время национальных или международных соревнований.

    В этом контексте и на данном этапе Франция не будет участвовать в чемпионате мира, если права на его проведение будут сохранены за Россией», — приводит слова президента Федерации волейбола Франции Эрика Танги официальный сайт организации.

    Напомним, ранее стало известно, что Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла из России матчи Лиги наций, запланированные на 2022 год. Относительно чемпионата мира, однако, организация никаких изменений пока не планирует.

    «FIVB работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом ЧМ-2022 в рамках подготовки к различным мероприятиям, которые должны пройти в России.

    FIVB считает, что спорт всегда должен оставаться вне политики, но мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность для всех участников наших мероприятий, что является главным приоритетом», — заявили в FIVB.

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