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    • Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце
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    Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

    Прочие Биатлон
    Мужская сборная Норвегии выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Сборная России, которую представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла второе место. Третьими финишировали спортсмены из Германии.

    Отметим, что Латыпов, который выступал на четвертом этапе, на первом огневом рубеже был вынужден уйти на штрафной круг из-за большого количества промахов.

    Перед последним кругом он ушел со стрельбы четвертым, но смог опередить на финише представителей Германии и Франции.

    Биатлон. Кубок мира
    Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км

    1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:12.14,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)
    2. Россия (Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — отставание +01.57,2 (1+12)
    3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрацшер) — +02.04,4 (0+4)
    4. Франция (Фабьен Клод, Антонен Гигонна, Симон Дестье, Эрик Перро) — +02.20,5 (0+7)
    5. Канада (Адам Раннеллс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Скотт Гоу) — +02.31,5 (1+8)
    6. Украина (Богдан Цымбаль, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима) — +02.38,7 (0+11)

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