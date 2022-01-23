Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

Сборная России, которую представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла второе место. Третьими финишировали спортсмены из Германии.
Отметим, что Латыпов, который выступал на четвертом этапе, на первом огневом рубеже был вынужден уйти на штрафной круг из-за большого количества промахов.
Перед последним кругом он ушел со стрельбы четвертым, но смог опередить на финише представителей Германии и Франции.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 01:12.14,7 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)
3. Германия (Роман Рес, Филипп Хорн, Давид Цобель, Лукас Фрацшер) — +02.04,4 (0+4)
4. Франция (Фабьен Клод, Антонен Гигонна, Симон Дестье, Эрик Перро) — +02.20,5 (0+7)
5. Канада (Адам Раннеллс, Кристиан Гоу, Жюль Бюрнот, Скотт Гоу) — +02.31,5 (1+8)
6. Украина (Богдан Цымбаль, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима) — +02.38,7 (0+11)