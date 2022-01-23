Российские биатлонисты стали вторыми в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце

выиграла эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Сборная России, которую представляли Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов, заняла второе место. Третьими финишировали спортсмены из Германии.

Отметим, что Латыпов, который выступал на четвертом этапе, на первом огневом рубеже был вынужден уйти на штрафной круг из-за большого количества промахов.

Перед последним кругом он ушел со стрельбы четвертым, но смог опередить на финише представителей Германии и Франции.

Биатлон. Кубок мира

Мужчины. Эстафета. 4 х 7,5 км