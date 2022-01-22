Объявлен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Антхольце

Антон Бабиков Фото: globallookpress.com
Участие в гонке примут Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.
Начало соревнований запланировано на 14:15 (мск).
В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими. В Рупольдинге Халили, Серохвостов, Логинов и Максим Цветков выиграли золото.