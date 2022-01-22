Казакевич: Хочу извиниться перед всей страной за гонку. Отвратительная стрельба

Российская биатлонистапрокомментировала результаты эстафеты женской команды на 7-м этапе Кубка мира в Антхольце, рассказав о своей стрельбе.

Казакевич бежала третий этап эстафеты. Она зашла на три штрафных круга после стрельбы на стойке. Сборная России по итогам гонки заняла второе место.

«На самом деле я хотела бы извиниться перед всей страной и перед всеми девчонками за сегодняшнюю гонку, за сегодняшнюю стрельбу стоя. Я не могу сказать, что произошло на стрельбе.

Я делала каждый выстрел и каждый выстрел ошибалась, не понимала, что происходит. Была какая-то растерянность, и я не смогла ничего с этим сделать. Получилась отвратительная стрельба.

Ульяна Нигматуллина выдала феноменальный финиш. Все девчонки сегодня справились, отличная командная работа. Мне повезло с командой, честно», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».