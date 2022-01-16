ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил Медведев может сместить Новака Джоковича с первого места в рейтинге ATP10 главных вопросов Australian Open-2022
  • 17:50
    • «Эльче» вырвал победу у «Вильярреала»
  • 16:50
    • «Ренн» в большинстве разгромил «Бордо»
  • 16:21
    • Благодаря хет-трику Барака «Верона» одержала волевую победу над «Сассуоло»
  • 10:51
    • Джокович будет депортирован из Австралии
  • 12:18
    • Джокович: Уважаю решение суда. Буду сотрудничать по вопросу моего отъезда из Австралии
    Все новости спорта

    Цветков: Не могу быть собой доволен, оба промаха были снизу, я их видел

    Прочие Биатлон
    Российский биатлонист Максим Цветков остался недоволен своим выступлением в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, где он занял девятое место.

    Максим Цветков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Максим Цветков

    Цветков шел в группе лидеров до четвертого огневого рубежа, но затем дважды промахнулся.

    «Можно результат позитивно оценивать, но собой я не могу быть доволен, оба промаха были снизу, я их видел.

    Недочеты на стрельбе? Был ветер и тяжелее стрелять, чем в эстафете, немного потряхивало на последней стойке.

    Еду ли на Олимпиаду? Надеюсь, но пока не было тренерского решения», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

    Золото взял француз Кентен Фийон Майе, серебро у Александра Логинова, бронза у белоруса Антона Смольского.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» проиграет «Атлетику» в финале Суперкубка Испании?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Интер» и «Аталанта» порадуют результативным футболом?
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Рома» будет играть только на победу
  • «Рома» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.98
  • Экспресс дня 16 января
  • Сегодня в 20:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Марсель — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.22
  • Прогноз на матч Вегас — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Послезавтра в 00:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Колорадо — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 23:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Милан — Специя
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному