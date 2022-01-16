Цветков: Не могу быть собой доволен, оба промаха были снизу, я их видел

Максим Цветков Фото: globallookpress.com
Цветков шел в группе лидеров до четвертого огневого рубежа, но затем дважды промахнулся.
«Можно результат позитивно оценивать, но собой я не могу быть доволен, оба промаха были снизу, я их видел.
Недочеты на стрельбе? Был ветер и тяжелее стрелять, чем в эстафете, немного потряхивало на последней стойке.
Еду ли на Олимпиаду? Надеюсь, но пока не было тренерского решения», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».
Золото взял француз Кентен Фийон Майе, серебро у Александра Логинова, бронза у белоруса Антона Смольского.