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    Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, женщины: Россия в топ-3

    Прочие Биатлон
    На шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    Шведки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили четыре промаха. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту 12,2 секунды.

    В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

    Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет

    1. Франция — 168.
    2. Швеция — 162.
    3. Россия — 136.
    4. Беларусь — 126.
    5. Германия — 126.
    6. Норвегия — 115.
    7. Италия — 104.
    8. Украина — 103.
    9. Чехия — 96.
    10. Эстония — 94.

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