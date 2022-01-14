Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, женщины: Россия в топ-3

Кристина Резцова Фото: globallookpress.com
Шведки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили четыре промаха. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту 12,2 секунды.
В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет
1. Франция — 168.
2. Швеция — 162.
3. Россия — 136.
4. Беларусь — 126.
5. Германия — 126.
6. Норвегия — 115.
7. Италия — 104.
8. Украина — 103.
9. Чехия — 96.
10. Эстония — 94.