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    Резцова: Когда ушла на штрафной круг, подумала: «Какой позор!»

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила свою в дуэте с Антоном Бабиковым победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

    Кристина Резцова
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    Кристина Резцова

    «Это моя первая золотая медаль! У меня нет слов. Когда ушла на штрафной круг, подумала: "Какой позор!"

    А сейчас такие классные эмоции. Такая короткая гонка, еще толком не успела понять и сообразить, что мы сделали.

    Ругал ли Антон? Думаю, да — материл меня на самом деле (смеется). Он так и сказал: я тебя ругал, ругал. Правда, на последней стойке, чтобы я не промазала. Но какая разница.

    Я, когда пришла на рубеж, понимала, что могу выиграть, но гнала от себя такие мысли: Мне наплевать, что и как — я вижу установку, установка видит меня, и больше ничего», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

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