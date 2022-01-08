Резцова: Когда ушла на штрафной круг, подумала: «Какой позор!»

Российская биатлонистка Кристина Резцова оценила свою в дуэте с Антоном Бабиковым победу в сингл-миксте на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Это моя первая золотая медаль! У меня нет слов. Когда ушла на штрафной круг, подумала: "Какой позор!"

А сейчас такие классные эмоции. Такая короткая гонка, еще толком не успела понять и сообразить, что мы сделали.

Ругал ли Антон? Думаю, да — материл меня на самом деле (смеется). Он так и сказал: я тебя ругал, ругал. Правда, на последней стойке, чтобы я не промазала. Но какая разница.

Я, когда пришла на рубеж, понимала, что могу выиграть, но гнала от себя такие мысли: Мне наплевать, что и как — я вижу установку, установка видит меня, и больше ничего», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».