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    Ройселанн выиграла спринт в Оберхофе, Резцова — 7-я

    Прочие Биатлон
    Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе .

    Марте Олсбю-Ройселанн
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    Марте Олсбю-Ройселанн

    Второе место заняла белоруска Анна Сола. Замкнула тройку француженка Жюлья Симон.

    Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая заняла седьмое место.

    Кубок мира по биатлону
    Женщины. Спринт

    1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 23.30,1 (1)
    2. Анна Сола (Белоруссия) — +7,1 (2)
    3. Жюлья Симон (Франция) — +7,1 (1)
    4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 22,6 *2(
    5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 23,1 (21)
    6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 26,3 (1)
    7. Кристина Резцова (Россия) — 26,6 (2)
    8. Мари Эдер (Финляндия) — 28,4 (1)
    9. Ханна Оберг (Швеция) — 33,5 (2)
    10. Доротея Вирер (Италия) — 37,9 (1)...
    24. Валерия Васнецова (Россия) — 1.17,4 (2)...
    30. Ирина Казакевич (Россия) — 1.22,7 (2)...
    33. Светлана Миронова (Россия) — 1.25,3 (3)...
    82. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 3.20,7 (3)

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