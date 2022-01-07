Ройселанн выиграла спринт в Оберхофе, Резцова — 7-я

Второе место заняла белоруска Анна Сола. Замкнула тройку француженка Жюлья Симон.
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая заняла седьмое место.
Кубок мира по биатлону
Женщины. Спринт
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) — 23.30,1 (1)
2. Анна Сола (Белоруссия) — +7,1 (2)
3. Жюлья Симон (Франция) — +7,1 (1)
4. Динара Алимбекова (Беларусь) — 22,6 *2(
5. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) — 23,1 (21)
6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 26,3 (1)
7. Кристина Резцова (Россия) — 26,6 (2)
8. Мари Эдер (Финляндия) — 28,4 (1)
9. Ханна Оберг (Швеция) — 33,5 (2)
10. Доротея Вирер (Италия) — 37,9 (1)...
24. Валерия Васнецова (Россия) — 1.17,4 (2)...
30. Ирина Казакевич (Россия) — 1.22,7 (2)...
33. Светлана Миронова (Россия) — 1.25,3 (3)...
82. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 3.20,7 (3)