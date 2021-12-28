Йоханесс Клебо Фото: globallookpress.com
Действующий чемпион турнира россиянин Александр Большунов не сумел выйти в полуфинал соревнований.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:36.
2. Ришар Жуве (Франция) — отставание +8 секунды.
3. Лука Шанава (Франция) +14
4. Эрик Вальнес (Норвегия) +21
5. Федерико Пеллегрино (Италия) +22
6. Пол Голберг (Норвегия) +24
7. Александр Терентьев (Россия) +35
8. Эвен Нортуг (Норвегия) +37
9. Роман Фургер (Швейцария) +37
10. Валерио Гронд (Швейцария) +41
11. Глеб Ретивых (Россия) +42
12. Рено Же (Франция) +45
13. Йовиан Хедигер (Швейцария) +58
14. Кевин Больгер (США) +58
15. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +58
16. Оскар Свенссон (Швеция) +58
17. Александр Большунов (Россия) +59.