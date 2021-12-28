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    Лыжные гонки «Тур де Ски». Общий зачёт

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    В Ленцерхайде (Швейцария) со спринта стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо.

    Йоханесс Клебо
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    Йоханесс Клебо

    Действующий чемпион турнира россиянин Александр Большунов не сумел выйти в полуфинал соревнований.

    Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

    1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:36.
    2. Ришар Жуве (Франция) — отставание +8 секунды.
    3. Лука Шанава (Франция) +14
    4. Эрик Вальнес (Норвегия) +21
    5. Федерико Пеллегрино (Италия) +22
    6. Пол Голберг (Норвегия) +24
    7. Александр Терентьев (Россия) +35
    8. Эвен Нортуг (Норвегия) +37
    9. Роман Фургер (Швейцария) +37
    10. Валерио Гронд (Швейцария) +41
    11. Глеб Ретивых (Россия) +42
    12. Рено Же (Франция) +45
    13. Йовиан Хедигер (Швейцария) +58
    14. Кевин Больгер (США) +58
    15. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +58
    16. Оскар Свенссон (Швеция) +58
    17. Александр Большунов (Россия) +59.

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