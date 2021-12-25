Тутберидзе прокомментировала итоги прошедшего чемпионата России

Этери Тутберидзе Фото: globallookpress.com
«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеемся, что они еще поработают, чтобы мы смогли бороться. А сейчас нужно отдыхать. Всех с Новым годом.
Давать интервью Первому каналу перед соревнованиями — плохая примета? Интервью я дала перед финалом Гран-при, а не перед чемпионатом России. Потому и не сложился финал Гран-при. Может, так и есть», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.
Отметим, что в топ-5 лучших оказались сразу четыре ученицы Тутберидзе.