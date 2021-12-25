Тутберидзе прокомментировала итоги прошедшего чемпионата России

Заслуженный тренер России по фигурному катаниюподвела итоги чемпионата России.

«Мы просто рады, что девочки отобрались на Олимпиаду. Надеемся, что они еще поработают, чтобы мы смогли бороться. А сейчас нужно отдыхать. Всех с Новым годом.

Давать интервью Первому каналу перед соревнованиями — плохая примета? Интервью я дала перед финалом Гран-при, а не перед чемпионатом России. Потому и не сложился финал Гран-при. Может, так и есть», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

Отметим, что в топ-5 лучших оказались сразу четыре ученицы Тутберидзе.